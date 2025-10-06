Aritzo, colto da infarto vicino a guardia medica | Areus: “Soccorso tempestivo”

"L'ambulanza è arrivata in 7 minuti dalla chiamata, ma non è mai stato percepito un battito defibrillabile" ha voluto sottolineare l'Areus

Ha fatto discutere e non poco la tragica morte di Nanni Mereu, 46 anni, che è stato colto da un infarto nei pressi della guardia medica ad Aritzo, che in quel momento non era operativa.

Il focus è immediatamente stato rivolto ai problemi della sanità in Sardegna e così quest’oggi è arrivata la replica dell’Areus che ha precisato l’intervento tempestivo da parte dell’ambulanza: “Sul posto, in 7 minuti dalla chiamata, è giunta l’ambulanza di base dotata di defibrillatore e personale addestrato alla rianimazione cardiorespiratoria. Durante la rianimazione, i soccorritori, in stretto contatto con il medico della centrale Operativa 118, non hanno mai palesato un ritmo ‘defibrillabile'”.

“Ci rendiamo conto delle criticità del territorio dal punto di vista sanitario per l’annosa carenza di medici – ha poi aggiunto il commissario straordinario Angelo Maria Serusi – guardie mediche e pediatri che rendono ulteriormente complessa la stessa attività di Areus, comunque sempre presente nella sua missione istituzionale”.

La Direzione Sanitaria di Areus ha poi voluto sottolineare anche che l’ambulanza infermieristica non è un ‘mezzo senza medico’, ma un mezzo di soccorso avanzato: “Non esiste un soccorso minore: ogni infermiere del 118 rappresenta un presidio di competenza e prontezza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it