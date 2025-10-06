Invaso del Temo quasi vuoto: chiusure notturne del servizio idrico a Bosa e Macomer

Bosa e Macomer dovranno fare i conti con la chiusura notturna del servizio idrico a causa della siccità. A partire da oggi, dalle 23 alle 6 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua.

A renderlo noto è Abbanoa che attraverso un comunicato ha sottolineato la grave situazione causata dalla siccità che ha comportato cali drastici d’acqua nell’invaso del Temo a Monteleone Rocca Doria.

Quella compresa tra le 23 e le 6 è la fascia oraria in cui sono stati stimati i minori consumi del servizio, nella speranza di limitare l’impatto sulle persone.

La situazione è costantemente monitorata da tutte le parti interessate: Abbanoa, Ente Acque della Sardegna, Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna ed Ente di Governo d’Ambito della Sardegna.

