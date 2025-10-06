Udinese-Cagliari, il tormento di Zaniolo: “Sto ancora pensando a quell’occasione”

Era solo e a due passi dalla porta ma Zaniolo non è riuscito a convertire in gol una conclusione che era stata apparecchiata perfettamente dai suoi compagni e dallo scivolone di Deiola.

Un gol mancato che ha pesato parecchio sull’andamento dell’incontro e consentito al Cagliari di strappare un punto sudato a Udine. L’attaccante però non riesce a smettere di pensare a quel momento preciso e così ha descritto le sue emozioni sui social:

“Sto ancora ripensando a quella occasione che poteva farci avere i tre punti, ma nel calcio non c’è tempo per piangerci addosso perché tra meno di due settimane saremo di nuovo lì a lottare per questa grande e gloriosa maglia!”

“Rimane comunque la grande prestazione che abbiamo fatto – ha aggiunto Zaniolo – giocando così sicuramente torneremo a riprenderci i punti che oggi ci spettavano!”

