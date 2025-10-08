Cagliari, il Comune stanzia 500mila euro per gli stipendi dei dipendenti

Il Comune di Cagliari mette sul piatto mezzo milione di euro per migliorare le condizioni economiche dei propri dipendenti. L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Zedda ha infatti deciso di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, in attesa che la Regione Sardegna approvi la legge sul Comparto unico, che equiparerebbe le retribuzioni dei lavoratori degli enti locali a quelle dei regionali.

“Una chiara volontà e un impegno di questa Giunta per garantire benessere aziendale e, un domani, grazie alle interlocuzioni sul Comparto unico in Regione, un migliore trattamento economico” spiega il primo cittadino. “Il contratto degli enti locali, dal punto di vista retributivo, è il peggiore del pubblico impiego”.

L’amministrazione comunale ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno le prove selettive dei primi concorsi pubblici, banditi tra fine luglio e inizio agosto.

“Nelle prossime settimane inizieranno le prove selettive dei primi bandi di concorso, pubblicati tra fine luglio e inizio agosto, anche per contrastare la drammatica carenza di personale (abbiamo diverse centinaia di dipendenti in meno in pochi anni). Grazie alle nuove assunzioni, impiegheremo 350 nuove persone in più a tempo indeterminato”.

