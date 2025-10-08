Scontro a Villasor, chi era la vittima: Serramanna piange Giacomo Pilloni

L’uomo ha perso la vita nel violento scontro frontale di questa mattina a Villasor: stava andando a lavoro

Gravissimo incidente stradale alle prime luci dell’alba sulla Statale 196, nel territorio di Villasor. A perdere la vita è stato Giacomo Pilloni, 45enne residente a Serramanna, che stava raggiungendo Cagliari, dove lavorava, insieme ai colleghi.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500 su cui viaggiava una donna e l’Alfa Romeo 159 con a bordo tre uomini si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo: per Pilloni non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Gli altri tre occupanti dei veicoli sono rimasti gravemente feriti.

