Valledoria, in casa market di cocaina ed eroina: un uomo arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno eseguito, nei giorni scorsi, due arresti distinti per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, colpendo due soggetti nell’area.

Il primo intervento ha avuto luogo a Valledoria, in un appartamento oggetto di attenta osservazione da parte dei militari a causa del sospetto e continuo via vai di persone. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 38 dosi di cocaina, due dosi di eroina, la considerevole somma di 3.195 euro in contanti e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi di droga. L’uomo, arrestato sul posto, è stato successivamente posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura di Sassari.

Il secondo episodio si è verificato a Castelsardo. Qui, i Carabinieri hanno fermato per un controllo di routine un’autovettura guidata da una donna. Prima che il veicolo si arrestasse, la conducente ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Recuperato il pacchetto, è stato accertato che conteneva cocaina. Inoltre, addosso alla donna è stata trovata una piccola quantità di eroina. Anche la donna è stata arrestata e, in attesa della convalida, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it