Salute mentale, sottoscritto il protocollo tra Comune di Cagliari e Asl 8

È stato siglato questa mattina, 10 ottobre 2025, in Municipio, un importante protocollo d’intesa tra il Comune e la ASL 8 di Cagliari con l’obiettivo di attuare un modello di presa in carico integrata e sviluppare progetti per l’inclusione socio-lavorativa delle persone affette da disturbi mentali.

Alla firma erano presenti il sindaco Massimo Zedda e l’assessora alla salute e al benessere Anna Puddu per l’amministrazione comunale, e il commissario straordinario della ASL 8 Aldo Atzori con il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Alessandro Coni. Tutti i firmatari hanno riassunto l’essenza dell’accordo con lo slogan: “la cura anche fuori dai luoghi di cura”.

Gli obiettivi principali dell’accordo si concentrano sull’integrazione delle attività e delle risorse dei due enti per ottimizzare i servizi, dando priorità assoluta all’inclusione sociale e lavorativa degli utenti con disturbo mentale. Si punta a realizzare una sinergia operativa efficace, definendo percorsi e progetti congiunti per garantire un’assistenza integrata e accompagnare gli utenti verso l’autonomia. L’accordo prevede inoltre l’istituzione di un tavolo tecnico sul disagio minorile, con particolare attenzione alla fascia adolescenziale.

Saranno avviati specifici interventi mirati alla fascia d’età 13-25 anni, particolarmente esposta ai rischi derivanti dall’uso eccessivo o patologico del gioco d’azzardo e delle tecnologie digitali, con il coinvolgimento attivo delle famiglie. Infine, un altro passaggio cruciale è l’attivazione di un ambulatorio di prossimità socio-sanitario integrato, per avvicinare le cure al territorio.

