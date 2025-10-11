Capoterra, figlia maltratta l’anziana madre: scatta l’allontanamento da casa

La donna è ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti continuati ai danni della madre 72enne, pensionata e residente nello stesso comune

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, è stato notificato a una donna di 49 anni, disoccupata e già nota alle Forze dell’Ordine.

La donna è ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti continuati ai danni della madre 72enne, pensionata e residente nello stesso comune.

L’azione giudiziaria trae origine dagli accertamenti condotti dai Carabinieri, avviati dopo la querela presentata dalla vittima all’inizio dello scorso settembre. L’anziana madre aveva denunciato le continue condotte vessatorie della figlia convivente, che si manifestavano con offese, umiliazioni e manipolazioni emotive.

Le indagini, svolte con rapidità e discrezione, avevano già portato alla denuncia della 49enne in stato di libertà il 20 settembre. In considerazione della situazione emersa e del concreto pericolo di reiterazione delle violenze, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto indispensabile l’immediato allontanamento della donna dall’abitazione.

La vittima sta ricevendo tutta la tutela e l’assistenza previste dalla legge, grazie all’attivazione della rete antiviolenza cagliaritana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it