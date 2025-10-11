Furto deposito monopoli Nuoro: il bottino si aggirerebbe oltre ai 10mila euro

Notte di tensione nella zona industriale di Prato Sardo a Nuoro, dove, intorno alle 4:00, un commando composto da 5 o 6 malviventi ha compiuto un’azione fulminea e ben organizzata per assaltare il deposito dei Monopoli di Stato. L’obiettivo era un bottino ingente, costituito da numerosi scatoloni di sigarette.

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero impiegato alcuni furgoni per forzare l’accesso nella struttura e caricare la merce. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione precisa, ma si stima che possa ammontare a decine di migliaia di euro.

Per garantirsi una via di fuga e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i criminali hanno adottato tattiche di copertura. Hanno disseminato chiodi e steso catene lungo le strade che conducono all’area industriale. Inoltre, hanno lasciato in loco quelli che sono stati identificati come ordigni rudimentali, apparentemente almeno due bombole di gas con fili collegati.

In via precauzionale, gli agenti della Questura di Nuoro hanno immediatamente bloccato tutte le vie d’accesso e hanno allertato gli artificieri. La Squadra Mobile ha avviato le indagini, che includeranno l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per cercare elementi utili a identificare gli autori del furto, per i quali è scattata una serrata caccia all’uomo nei dintorni di Nuoro.

