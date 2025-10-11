Capoterra, accordo con Abbanoa: il Comune potrà intervenire sui guasti idrici

L'amministrazione comunale potrà intervenire direttamente sui guasti idrici se l'ente non lo farà entro 4 giorni lavorativi dalla segnalazione

Buone notizie per Capoterra dove il Comune e Abbanoa hanno raggiunto un accordo per cui l’amministrazione comunale potrà intervenire direttamente su eventuali guasti alla rete idrica qualora l’ente non lo facesse entro 4 giorni lavorativi dalla segnalazione.

“Un passo avanti enorme per la nostra comunità, che ci permetterà di ridurre al minimo i disagi, le perdite d’acqua e quelle situazioni di indignazione che tanti cittadini hanno più volte espresso nel vedere scorrere acqua per le strade per troppo tempo”, dichiara il sindaco di Capoterra Beniamino Garau.

“È un traguardo che arriva dopo un lungo e serio percorso amministrativo e politico, fatto di incontri, richieste, verifiche e soprattutto di collaborazione leale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it