Caprile, per il portiere del Cagliari è derby di mercato Inter-Milan

Il futuro della porta delle due milanesi si intreccia con quello della porta del Cagliari. Il portiere Elia Caprile torna al centro del mercato e per il 2026 c’è già aria di derby per accaparrarselo.

In primis c’è l’Inter, che prosegue i ragionamenti sul dopo Yann Sommer, svizzero di 36 anni che rischia di perdere il ballottaggio casalingo con Josep Martinez già da quest’anno. Sommer con tutta probabilità non verrà confermato per la prossima stagione e i nerazzurri, che vogliono due profili importanti tra i pali, si guardano intorno. Caprile è tra i primi nomi della lista.

Ma sul numero uno rossoblù negli ultimi giorni sta ragionando anche il Milan, che sta trovando difficoltà sul rinnovo di Mike Maignan. Il giocatore è in scadenza nel 2026 e la Juventus si starebbe già affacciando alla finestra. Se la trattativa per il rinnovo del francese non dovesse sbloccarsi, ecco che il Milan potrebbe piombare su Caprile.

Il Cagliari punta a una cifra vicina ai 20 milioni di euro, dopo averlo riscattato dal Napoli a 8 milioni quest’estate.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it