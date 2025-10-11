Sorso, sotto effetto di alcol e droga fugge dai carabinieri: denuncia e patente ritirata

Sorso, sotto effetto di alcol e droga fugge dai carabinieri: denuncia e...

Un uomo è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres a seguito di un inseguimento notturno conclusosi a Sorso mercoledì 8 ottobre. Le accuse a suo carico riguardano guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio ha avuto inizio durante un normale servizio di controllo del territorio. A Sennori, i militari avevano predisposto un posto di blocco e intimato l’alt a un’autovettura per le verifiche di rito. Il conducente, tuttavia, ha ignorato l’ordine e ha accelerato bruscamente, dando il via a una folle fuga a velocità sostenuta che ha messo a rischio la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.

L’inseguimento si è concluso in un vicolo cieco di Sorso, dove il veicolo è stato bloccato dai Carabinieri. Dopo aver identificato gli occupanti, il conducente è stato sottoposto all’etilometro, che ha immediatamente rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Per completare il quadro, l’uomo è stato sottoposto anche a esami specifici per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Le analisi hanno confermato la presenza di una quantità elevata di cocaina nel sangue.

Al termine delle procedure, il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Sassari. Come sanzioni accessorie, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

