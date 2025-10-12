L’Italia batte l’Estonia 3-1, prova magistrale di Barella

Vittoria convincente per l’Italia di Rino Gattuso, che supera l’Estonia 3-1 e consolida il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali, dietro alla Norvegia di Haaland.

Gli azzurri partono forte e dopo appena cinque minuti passano in vantaggio con Moise Kean, bravo a finalizzare un’azione corale ma costretto poco dopo a lasciare il campo per infortunio. Il raddoppio arriva con Retegui, che si riscatta dopo aver fallito un rigore, mentre nella ripresa il tris porta la firma di Pio Esposito, al suo primo gol in Nazionale maggiore. Solo nel finale l’Estonia accorcia le distanze con Sappinen, che approfitta di una papera di Donnarumma per firmare il definitivo 3-1.

In classifica, l’Italia sale a 12 punti, ma il successo non basta per accorciare sulla Norvegia, che nel pomeriggio ha travolto Israele 5-0, grazie anche all’ennesima tripletta di Haaland. Un risultato che rende quasi impossibile la rimonta azzurra a causa della differenza reti.

Tra i migliori in campo ancora una volta il centrocampista sardo Nicolò Barella, autore dell’ennesima prova di sostanza e qualità. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7 in pagella, sottolineandone la capacità di “abbassarsi per far gioco” e gestire la partita nonostante un’ammonizione. Positivo anche il Corriere dello Sport che gli assegna un 6,5: “Lavora e smista diversi palloni, è quello che ricuce l’attacco e il primo frangiflutti in fase di non possesso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it