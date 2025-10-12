Macomer, incendio nella notte: distrutte due auto in via Don Milani

Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino: evitato il coinvolgimento di altre vetture e indagini in corso

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Macomer, dove intorno alle 23.30 due auto sono andate a fuoco in via Don Milani.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra 7A dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno effettuato la bonifica del sito e avviato i rilievi di polizia giudiziaria per accertare le cause del rogo. Secondo le prime ipotesi, non si escluderebbe la natura dolosa dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia di Macomer, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

