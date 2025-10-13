I due calciatori del Cagliari hanno passato una giornata con amici e famiglia nella Barbagia di Seulo

Zappa e Felici, giornata di relax in Barbagia: gita a Sa Stiddiosa

Giornata di immersione nella natura sarda per Mattia Felici e Gabriele Zappa. I due calciatori del Cagliari hanno passato insieme la domenica, con amici e famiglia, immersi nello scenario suggestivo di Sa Stiddiosa.

I due rossoblù hanno scelto la Barbagia di Seulo per ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato contro il Bologna. Ad animare la giornata anche la compagnia dei loro inseparabili amici a quattro zampe, immortalati anche loro in alcuni scatti social insieme alla comitiva.

Intanto Zappa, alle prese da un paio di settimane con un fastidioso infortunio, si è allenato parzialmente in gruppo nell’ultima seduta di sabato scorso. Segno che il rientro definitivo è ormai pronto e contro il Bologna, salvo sorprese, dovrebbe essere regolarmente a disposizione.

