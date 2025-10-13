San Sperate, rider fermato con droga: denunciato

Un rider di 24 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Sperate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare l’eventuale assunzione di droghe.

Il giovane, residente ad Assemini e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel pomeriggio di ieri mentre percorreva le vie del centro abitato a bordo di una Fiat 500. Il suo atteggiamento nervoso e poco collaborativo ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo e successivamente dell’abitazione.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto due involucri: uno in cellophane contenente 5,29 grammi di cocaina e un altro in plastica con 4,93 grammi di marijuana.

Alla luce dei segni di evidente alterazione psicofisica, i militari hanno deciso di sottoporre il 24enne ai test sanitari per la verifica dell’assunzione di droghe, ma il giovane ha rifiutato di eseguirli, facendo così scattare anche la denuncia per violazione dell’articolo 187, comma 8, del Codice della Strada.

