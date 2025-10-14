“Si prega di contattare i nostri uffici”, ma è una truffa: l’Asl di Oristano avverte

L’Azienda sanitaria avvisa i cittadini: si tratta di un messaggio falso. Possibile rischio di addebiti telefonici e truffa del credito

La Asl 5 di Oristano lancia un avviso urgente ai cittadini dopo numerose segnalazioni ricevute in questi giorni riguardo a sms truffa inviati a nome dell’azienda sanitaria.

Questo il testo del messaggio truffa: “Si prega di contattare i nostri uffici ASl (la lettera L è erroneamente indicata in minuscolo) al seguente numero 893… per comunicazioni che la riguardano”.

La Asl 5 precisa che non ha mai inviato messaggi di questo tipo e invita i cittadini a non rispondere, non comporre il numero indicato e non aprire eventuali link o allegati.

Secondo quanto evidenziato dalla Polizia Postale, il prefisso 893 è generalmente associato a servizi telefonici a pagamento, e la chiamata comporterebbe l’addebito immediato di costi elevati o l’azzeramento del credito residuo.

“La Asl 5 di Oristano, che non ha mai diffuso questo tipo di

messaggi, invita quindi a diffidare da questi e da simili sms a tema sanitario e a non comporre i numeri indicati” scrive l’azienda sanitaria.

