Verso Cagliari-Bologna, in forte dubbio il recupero di Yerry Mina

Il Cagliari, con ogni probabilità, dovrà fare a meno del suo leader difensivo Yerry Mina per la gara contro il Bologna, alla Unipol Domus, valevole per la 7a giornata del campionato di Serie A.

Il difensore colombiano era uscito anzitempo nel match contro l’Udinese alla Dacia Arena per un problema muscolare, con i successivi esami che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro.

Mina sta svolgendo un programma di recupero personalizzato al Crai Sport Center, avendo dovuto rinunciare alla convocazione della propria nazionale, ma il suo recupero per il match contro i falsinei è molto difficile.

