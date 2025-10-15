Italia aritmeticamente ai playoff: Barella salterà la prossima sfida con la Moldavia

Il centrocampista sardo ha rimediato un cartellino giallo che, complice la diffida, gli farà saltare la penultima gara di qualificazioni al Mondiale

L’Italia di Gennaro Gattuso, grazie alla vittoria per 3-0 contro Israele alla Dacia Arena di Udine (doppietta di Retegui e gol di Mancini) accede aritmeticamente ai playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale 2026, che si disputeranno a marzo.

Le ultime due partite di qualificazione, contro Moldavia e Norvegia si disputeranno durante l’ultima sosta di novembre. Anche se matematicamente ancora possibile, resta tuttavia difficilissimo il sorpasso ai norvegesi che comandano il girone di qualificazione che, per scivolare al secondo posto, dovrebbero perdere sia la gara contro l’Estonia (ultima nel girone) sia quella contro gli azzurri.

Tuttavia, reduce da un’altra grande prova contro gli israeliani, il Ct Gattuso dovrà rinunciare al centrocampista sardo dell’Inter Nicolò Barella per la prossima gara contro la Moldavia: diffidato è stato ammonito al minuto 94′ e non prenderà parte alla trasferta di Chișinău il prossimo 11 novembre.

