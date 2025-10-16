Murru, provino in Serie C per il difensore ex Cagliari

Dal 14 ottobre Nicola Murru, 30 anni, ex terzino sinistro di Cagliari, Sampdoria e Torino, è in prova con il Gubbio di mister Domenico Di Carlo. Il tecnico valuterà nei prossimi giorni l’opportunità di offrirgli un contratto.

Il difensore cagliaritano, svincolato da oltre un anno, è stato subito impiegato nel test amichevole del 15 ottobre contro la Polisportiva Don Bosco, formazione di Prima categoria. L’interesse del club umbro nasce dall’esigenza di colmare il vuoto sulla corsia sinistra.

Per Murru, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e protagonista di 6 stagioni da professionista con i Quattro Mori sul petto, si tratterebbe della prima esperienza in Serie C. In carriera ha collezionato 209 presenze in Serie A e 51 in Serie B, oltre a essere stato convocato in Nazionale Under 21 (2013-2014) e partecipare a uno stage con la Nazionale maggiore nel marzo 2014 sotto la guida di Cesare Prandelli.

Dal luglio 2024 è rimasto senza squadra dopo l’addio alla Sampdoria, squadra di cui è stato anche capitano.

