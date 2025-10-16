Manuela Murgia, a “Chi l’ha visto?” parla l’ex fidanzato

Una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, andata in onda su Rai 3 mercoledì 15 ottobre, è tornata sul caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Is Mirrionis e trovata senza vita il 4 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu.

Dopo quasi 30 anni e due archiviazioni con l’ipotesi di suicidio, la Procura di Cagliari ha riaperto il fascicolo, iscrivendo nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ex fidanzato della giovane, Enrico Astero, all’epoca più grande di lei.

Astero, intervistato ai microfoni di “Chi l’ha visto?” da Filomena Rorro, ha respinto ogni accusa. “Io non ho paura” ha detto. “Sono pressato da queste cose, ma non ho niente di cui aver paura. Lo dico e lo sottoscrivo, io non c’entro niente. Sto vivendo un incubo”.

Astero dichiara di non sapere chi guidasse la macchina blu su cui era salita Manuela, auto risultata appartenere al cugino dello stesso Astero. “Non l’ho incontrata. Ero stato in ospedale da un mio amico che si doveva operare, avevo tante cose. C’ho molti testimoni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it