Cagliari-Bologna, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Riparte il campionato di Serie A e domenica 19 ottobre all’Unipol Domus va in scena Cagliari-Bologna. Fischio d’inizio alle ore 15.00. Per la squadra di Fabio Pisacane sarà un match importante per confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. Prima della sosta, il Cagliari aveva raccolto 8 punti occupando un incoraggiante undicesimo posto in classifica. Dall’altra parte, il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da un buon momento di forma: i felsinei sono settimi a quota 10 punti e non perdono in Serie A dal 14 settembre.

Favoriti gli ospiti, ma attenzione al fattore campo per il Cagliari. L’Unipol Domus è infatti un terreno ostico e a uscire con i 3 punti in terra sarda fin qui sono state solo le super big Inter e Napoli, non senza difficoltà.

Probabili formazioni

Il Cagliari potrebbe fare a meno di Mina, rientrato parzialmente in gruppo ma non al meglio, oltre al lungodegente Belotti. Pisacane però recupera Zappa e Gaetano, probabili subentranti nella ripresa. Out anche Di Pardo, Radunovic e Rog. Nel Bologna dovrebbe partire dalla panchina l’ex Zortea, mentre in avanti il gioiellino Castro sarà sostenuto da Orsolini, Cambiaghi e Odgaard.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Luperto, Zé Pedro, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Borrelli.

Allenatore: Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Italiano.

Dove vedere Cagliari–Bologna

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati Sky con l’opzione Zona Dazn potranno vedere la sfida anche sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match è affidata a Luca Farina, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

