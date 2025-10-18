Napoli, travolge auto con la sua betoniera: denunciato 53enne sardo

L'uomo era scappato senza lasciare traccia e si era imbarcato sul traghetto per la Sardegna: è stato denunciato per omissione di soccorso

Lo scorso 12 settembre una betoniera aveva travolto un’auto mentre stavano viaggiando sulla tangenziale di Napoli, ma solo in questi giorni la Polizia è riuscita ad identificare il conducente del mezzo pesante, che era scappato senza lasciare traccia: si tratta di un uomo di 53 anni residente in Sardegna.

Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Secondo le ricostruzioni, si era imbarcato su una nave diretta in Sardegna. Per rintracciarlo è stato fondamentale l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

L’uomo, residente a Sassari, è stato denunciato per omissione di soccorso; ha ricevuto una sanzione pecuniaria e gli sono stati decurtati 14 punti dalla patente.

Alla guida dell’auto travolta vi era una donna che era rimasta ferita. Sul posto era intervenuto il 118 che l’aveva trasportata all’ospedale Cardarelli. Fortunatamente, le sue condizioni non erano gravi.

