Sassari, operaio morto all’ecocentro: chiesto un anno e 4 mesi ai dirigenti

Una condanna di un anno e quattro mesi: questo è ciò che ha chiesto la Procura di Sassari nei confronti dei due dirigenti della ditta Ambiente Italia. I due erano stati accusati di omicidio colposo per la morte di Gianuario Derudas.

Derudas aveva 43 anni quando era rimasto schiacciato dal muletto su cui stava lavorando all’ecocentro comunale di Sassari. Era il 15 ottobre 2021.

La Pm ha accusato i due dirigenti di non aver dotato l’uomo delle necessarie misure di sicurezza. Inoltre, non avrebbero individuato e indicato i rischi relativi alle operazioni di carico e scarico rifiuti nel piazzale dell’ecocentro.

Si attende perciò la sentenza che è prevista per novembre.

