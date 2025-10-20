Oktoberfest Cagliari, lavoratori in nero in uno stand: multa da oltre 10mila euro

Un’articolata operazione di controllo è stata condotta sabato sera dai Carabinieri all’interno del Quartiere Fieristico di Cagliari, in concomitanza con la manifestazione “Oktoberfest”.

Il servizio, coordinato dal Comando Provinciale, ha visto la partecipazione dei militari della Compagnia di Cagliari, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, con l’obiettivo di verificare il pieno rispetto delle normative in materia di igiene alimentare, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei consumatori, vista l’elevata affluenza di pubblico.

Durante le ispezioni, focalizzate sugli stand di somministrazione di cibi e bevande, sono state riscontrate le prime irregolarità presso un’azienda con sede a Villasor. Già in un primo momento, è emerso che due dei quattro dipendenti impiegati non disponevano della documentazione completa.

Gli accertamenti successivi, completati nella mattinata odierna, hanno confermato che i due dipendenti erano stati assunti completamente in nero. Di conseguenza, è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale e sono state comminate sanzioni amministrative per un importo totale di 10.300 euro.

