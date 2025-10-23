Ieri la Lusazia si è ufficialmente candidata per ospitare l'Et e contende il posto all'Isola e ai Paesi Bassi. Filtra soddisfazione dai direttori del progetto: "Fatto positivo"

Einstein Telescope, la Germania sfida la Sardegna: “Ora abbiamo 3 candidati seri”

Non solo Sardegna e Paesi Bassi: a contendersi l’Einstein Telescope c’è ufficialmente anche la Sassonia. L’annuncio della candidatura è arrivato ieri, 22 ottobre, ma era già nell’aria da qualche tempo.

A questo punto anche la Germania darà il via agli studi tecnici e geologici per valutare la compatibilità del sito in Lusazia.

“È molto incoraggiante vedere che tre regioni considerino un’opportunità interessante l’idea di ospitare Einstein Telescope – ha sottolineato Andreas Freise, uno dei direttori dell’Et Organisation – non solo per la scienza, ma anche per lo sviluppo regionale e nazionale”.

A fargli eco è stato anche l’altro direttore, Fernando Ferroni: “Certamente esiste una competizione, ma è nell’interesse del progetto trovare il miglior sito possibile per Einstein Telescope, ora abbiamo tre candidati seri: un fatto molto positivo”.

