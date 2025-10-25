Meteo Sardegna, fine settimana nuvoloso: temperature in lieve calo

Sarà un fine settimana caratterizzato dalle nuvole quello che la Sardegna ha già cominciato ad affrontare.
Nel corso della giornata odierna, sabato 25 ottobre, è previsto un parziale peggioramento delle condizioni soprattutto nella parte settentrionale del sassarese. Nell’area potrebbero manifestarsi anche delle precipitazioni sparse di lieve entità.
Secondo IlMeteo.it, le temperature massime non dovrebbero superare i 25 gradi, mentre i valori notturni restano stabili tra i 12 e i 16 gradi.
Nubi sparse, ma senza pioggia, invece per la giornata di domenica in cui però ci sarà un lieve abbassamento delle temperature.
