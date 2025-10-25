Hellas Verona-Cagliari, le probabili formazioni: difficile il recupero di Mina

Domani pomeriggio alle 15 il Cagliari di Fabio Pisacane fa visita all’Hellas Verona, per la gara valida per l’ottava giornata di campionato.
Uno scontro diretto importante per la lotta salvezza e in cui i rossoblù sono chiamati a strappare dei punti per migliorare ulteriormente la loro classifica.
Pisacane però dovrà verosimilmente fare a meno di Yerry Mina, che sta provando a recuperare in tempo, ma le speranze di vederlo in campo sono ridotte al lumicino.
Così nella linea difensiva dovrebbe esserci Ze Pedro. Davanti, invece, potrebbe rivedersi Borrelli dal 1′, supportato da Esposito. Queste le probabili formazioni dell’incontro:
Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini. Bernede, Frese; Giovane, Orban All. Zanetti
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Prati, Adopo, Felici; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane
La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn con il collegamento che comincerà a partire dalle 14.30.
