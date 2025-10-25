San Vito, condannato a 2 anni per una rapina nel 2012: 57enne arrestato

Oggi, i Carabinieri della Stazione di San Vito hanno localizzato e arrestato un operaio cinquantasettenne, residente nel comune e con precedenti di polizia. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza che dispone l’applicazione della detenzione domiciliare per l’espiazione di una pena.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari. La condanna in questione riguarda il reato di rapina, commesso a San Vito nel lontano luglio del 2012.

Dopo il completamento delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella propria abitazione, dove dovrà scontare i due anni di reclusione stabiliti dall’Autorità Giudiziaria competente.

