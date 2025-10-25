Cagliari, commemorazione defunti: cimiteri aperti dal 27 ottobre al 3 novembre

In concomitanza con le commemorazioni dei defunti, i cimiteri urbani modificheranno gli orari di apertura, adottando un regime straordinario da lunedì 27 ottobre a lunedì 3 novembre 2025.
Il cimitero di San Michele, il camposanto della Municipalità di Pirri e il cimitero monumentale di Bonaria (con accesso dal cancello principale in Viale Bonaria) saranno aperti al pubblico con orario continuato, dalle 8:00 alle 17:30.
A causa del previsto notevole afflusso di visitatori nello stesso periodo, sarà temporaneamente sospesa l’autorizzazione all’ingresso al cimitero di San Michele per i veicoli privati muniti di pass-auto.
