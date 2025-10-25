Basket, la Dinamo Sassari sfida la Virtus Bologna: “Sarà una gara complessa”

Domenica, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari si troverà ad affrontare quella che si preannuncia come un’altra impresa proibitiva: scenderà infatti in campo contro i detentori dello scudetto, la Virtus Bologna.

Dopo aver conquistato il primo successo stagionale in Europe Cup contro Valcea, i giganti biancoblu guidati da Massimo Bulleri mirano a centrare la vittoria anche in campionato, pur sapendo che la squadra felsinea rappresenta l’avversario più ostico.

Il tecnico della Dinamo ha commentato l’incontro imminente: “Ci aspetta una partita che ci mette di fronte una squadra con molteplici volti, sia dal punto di vista tecnico che fisico. La Virtus – osserva il coach della Dinamo – può proporre quintetti molto diversi tra loro, più grandi o più piccoli, con strategie variabili: sarà quindi una gara complessa. Da parte nostra, l’atteggiamento deve essere quello di sempre: affrontare ogni partita come un’opportunità per fare risultato, anche in trasferta. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso e continuare a lavorare sulle nostre situazioni di gioco. La vittoria di mercoledì in coppa deve darci fiducia e consapevolezza: andiamo a Bologna a testa alta”.

