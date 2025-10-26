Verona-Cagliari, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Scontro diretto in chiave salvezza quello tra Verona e Cagliari, in programma oggi, domenica 26 ottobre alle ore 15, allo stadio Bentegodi, per l’ottava giornata di Serie A.

Il Verona arriva alla sfida con soli 4 punti in classifica, quartultimo posto e ancora nessuna vittoria in campionato. La squadra di Zanetti ha pareggiato nell’ultimo turno contro il Pisa e punta a sbloccarsi davanti al proprio pubblico. Il Cagliari, che di punti ne ha 8, ha perso due delle ultime tre partite, compresa quella contro il Bologna, e cerca un risultato positivo per tenere il morale alto.

Probabili formazioni

Zanetti dovrebbe confermare il suo 3-5-2 con Montipò in porta, Unai Nunez, Nelsson e Valentini in difesa. In avanti il tandem composto da Giovane e Orban, con Sarr possibile alternativa. Nel Cagliari, invece, Pisacane deve fare i conti con l’assenza di Mina in difesa e di Deiola a centrocampo. In retroguardia spazio a Zé Pedro accanto a Zappa e Luperto. Sulla trequarti ci saranno Esposito e Folorunsho a supporto di Borrelli.

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Orban.

All. Zanetti

Cagliari (3-4–2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Obert; Esposito, Folorunsho; Borrelli.

All. Pisacane

Dove vedere Verona-Cagliari

La partita Verona-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Gli abbonati Sky che dispongono del pacchetto “Zona Dazn” potranno seguirla anche sul canale 215 (Dazn 2). La telecronaca sarà affidata a Orazio Accomando, con Alessandro Budel al commento tecnico.

