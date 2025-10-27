Prima pagina Straordinario avvistamento a Castelsardo: segnalata la presenza di capodogli

Ad avvistarli è stata l'equipe di ricercatori di Sea Me Sardinia. Segnalata anche la presenza di esemplari di grampi

Redazione Cagliaripad
Quello appena passato è stato senza dubbio un fine settimana da ricordare per i ricercatori dell’equipe Sea Me Sardinia. Nelle acque del Golfo dell’Asinara-Canyon di Castelsardo è stata rilevata la presenza di capodogli e grampi.

Si tratta di due specie in pericolo di estinzione. La loro presenza è stata rilevata grazie ad un idrofono e ha poi trovato conferma con un avvistamento vero e proprio.

Tre esemplari di capodogli sono passati nelle Bocche di Bonifacio, tra Sardegna e Corsica. Uno dei tre era già stato avvistato dai ricercatori circa 13 anni fa nel Canyon di Caprera, che lo avevano ribattezzato Ganimede.

