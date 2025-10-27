Lutto a Quartu, addio all’imprenditrice Lilli Leila Podda: aveva 55 anni

Si è spenta all’improvviso all’età di 55 anni Lilli Leila Podda, imprenditrice di Quartu che per lungo tempo fu la titolare del colorificio Mediterraneo di Viale Marconi.

La donna era conosciuta in tutta la città e non solo per la sua professionalità umanità. Di questo vi è testimonianza sui social, dove sono numerosi i messaggi di cordoglio che sono stati già pubblicati.

“Ciao Lilli, eri buona e generosa. Riposa in pace” scrive una persona. “Che tu possa volare in alto e che da lassù protegga tutti quelli che ti hanno voluto bene” aggiunge un altro utente.

I funerali si terranno domani, martedì 28 ottobre, alle ore 15 nella chiesa della Beata Vergine della Salute al Poetto.

