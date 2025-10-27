Caprile, Cosmi spaventa il Cagliari: “L’anno prossimo andrà in una big”

"Ha fatto bene ad andare via dal Napoli perché aveva poche opportunità, ora ha un ruolo da protagonista al Cagliari e per lui è una grande cosa", ha aggiunto Cosmi

Serse Cosmi, ex allenatore calcistico, ha commentato le straordinarie prestazioni del portiere del Cagliari Elia Caprile che, anche nell’ultima gara di Serie A contro l’Hellas Verona, si è reso protagonista di diverse parate miracolose che hanno tenuto a galla i rossoblù.

“L’anno prossimo si trasferirà in una grande squadra perché ha una reattività incredibile, un portiere che ha il guizzo felino e mi piace tantissimo”, ha dichiarato Cosmi a RadioSerieA.

“Ha fatto bene ad andare via dal Napoli perché aveva poche opportunità, ora ha un ruolo da protagonista al Cagliari e per lui è una grande cosa”.

