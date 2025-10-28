Strada statale 131, iniziati i lavori sullo svincolo di Macomer-Mulargia

Anas ha dato il via, mercoledì 22 ottobre, alla fase determinante dei lavori per la costruzione del nuovo snodo di Macomer – Mulargia lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, in provincia di Nuoro. Per permettere l’esecuzione delle opere, è stata interdetta al transito la corsia di marcia della carreggiata in direzione Sassari, nel segmento che va dal km 148,250 al km 148,750.

In aggiunta, per gli automobilisti che percorrono la statale 131 diretti verso Sassari, non sarà possibile svoltare sulla statale 129 bis (direzione Bosa e Macomer). Similmente, il traffico in arrivo dalla SS 129 bis non potrà immettersi sulla SS 131 in direzione Sassari. Tutte le altre possibilità di accesso e uscita rimangono comunque invariate.

Sono stati stabiliti specifici percorsi alternativi: i veicoli che viaggiano sulla SS 131 da Cagliari con destinazione Macomer-Bosa (attraverso la SS 129 bis) dovranno effettuare l’inversione di marcia allo svincolo di Campeda (km 152,070); mentre coloro che arrivano da Macomer-Bosa (tramite la SS 129 bis) e devono prendere la SS 131 in direzione Sassari, potranno invertire la marcia allo svincolo di Nuoro-Birori (km 142,150). La segnaletica provvisoria sarà chiaramente visibile in loco.

L’opera, del valore di circa dieci milioni di euro, si inserisce nel vasto piano di Anas mirato a eliminare gli svincoli a raso dalla principale arteria stradale sarda, un progetto che ha già portato alla realizzazione dei nuovi snodi nord e sud di Bonorva e di quello di Paulilatino. La conclusione dei lavori per lo svincolo di Macomer – Mulargia è prevista per l’estate del 2026.

