Belen rievoca la lite con il benzinaio a Porto Cervo: “Lui maleducato, ma mi pento”

La showgirl è stata ospite della trasmissione Belve e si è soffermata su uno dei fatti più discussi dell'estate

Ieri Belen Rodriguez è stata ospite della trasmissione “Belve” condotta da Francesca Fagnani e tra i tanti argomenti affrontati vi è stato anche quello che ha acceso grande dibattito durante l’estate: la lite con il benzinaio a Porto Cervo in Sardegna.

“A parte che questo signore era un grandissimo maleducato, tutti litigano con questo benzinaio, perché poi la Sardegna è piccola” ha raccontato la showgirl.

Poi ha proseguito nella ricostruzione della vicenda: “Era la seconda volta che andavo, avevo la bambina dietro, il benzinaio successivo era a 60Km. Mi ha detto ‘No no signora, fino alle 12.01 posso farti benzina’. Mi ha fatto fare retromarcia in mezzo alla strada e già lì mi giravano i co….ni”.

“Il giorno dopo rientro, era mezzogiorno meno un quarto, ho detto ‘ora sono perfetta, non può dire niente’ e mi ha detto ‘No no, deve andare di là perché c’è il camion che sta facendo benzina. Sposto il birillo, accelero e veramente c’era un tombino e quasi ci finisco dentro con la macchina”.

“Rivendica o si pente?” le chiede allora Fagnani e Belen risponde: “No, mi pento”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it