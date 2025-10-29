Richiesta mutuo per acquisto casa: aumenta l’età media dei sardi

L'età media per la richiesta del mutuo è passata da 41 anni e 2 mesi (dato dello scorso anno) a 41 anni e 9 mesi nel 2025

Secondo le recenti rilevazioni di MutuiOnline.it, nel 2025 si è registrato un innalzamento dell’età media dei richiedenti un mutuo per l’acquisto della casa in Sardegna.

Contemporaneamente, si osserva una diminuzione sia della durata media del prestito sia del loan-to-value (LTV), ovvero il rapporto tra l’ammontare del finanziamento e il valore dell’immobile.

L’età media è passata da 41 anni e 2 mesi (dato dello scorso anno) a 41 anni e 9 mesi nel 2025. Per quanto riguarda la durata media dei finanziamenti, si è notata una leggera contrazione, scendendo dai 24 anni e 10 mesi del 2024 a 24 anni e 8 mesi nel 2025.

