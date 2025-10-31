Senorbì, mancata nomina del medico per l’azienda: nei guai un imprenditore

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato a piede libero un imprenditore 63enne residente a Senorbì al termine di una verifica svolta presso un’azienda attiva nel territorio senorbiese. L’uomo, titolare di una ditta individuale, è ritenuto responsabile di irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, l’imprenditore non avrebbe provveduto alla nomina del medico competente per garantire la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente nei casi in cui è obbligatoria. L’ispezione ha portato anche all’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro. La segnalazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

