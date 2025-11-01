Nuoro, trovato in auto con una balestra: scatta la denuncia per un uomo

Durante i servizi di controllo del territorio eseguiti nel fine settimana, mirati al contrasto dei crimini legati alla sicurezza stradale e al traffico di droga, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno intercettato e fermato un conducente.

A seguito di una perquisizione approfondita del veicolo, i militari hanno rinvenuto e confiscato una balestra, di colore nero, che misurava 50 cm e aveva in dotazione sette dardi.

L’uomo è stato di conseguenza deferito all’Autorità Giudiziaria a piede libero. L’accusa mossa nei suoi confronti è quella di porto di armi od oggetti atti ad offendere, in violazione dell’articolo 4 della Legge 110/1975.

