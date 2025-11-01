Verso Lazio-Cagliari, può tornare Mina: ecco le possibili scelte di Pisacane

Il Cagliari di Fabio Pisacane, dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo per 2-1 nel turno infrasettimanale, sarà ospite della Lazio allo stadio Olimpico lunedì 3 novembre, ore 20:45; match che chiuderà la 10a giornata di Serie A.

I rossoblù potrebbero ritrovare Yerry Mina dal primo minuto dopo i problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare gli ultimi impegni (contro il Sassuolo, convocato, non è stato impiegato per precauzione). Al suo fianco potrebbe rivedersi Luperto, al centro di un caso mediatico nelle ultime settimane in cui non è stato schierato da Pisacane.

In avanti, visto l’ottimo momento di forma, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Mattia Felici, autore dell’assist per Esposito nell’ultima gara. Sugli esterni confermato Palestra e possibile nuova maglia da titolare per Idrissi. Dubbi in attacco dove dovrebbe esserci Esposito, con Borrelli e Luvumbo a giocarsi un posto; e chissà che il tecnico rossoblù non possa lanciare anche Kilicsoy, atteso da tutta la tifoseria isolana.

