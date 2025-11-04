Quartu, violenza e minacce contro la compagna: 38enne in manette

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno eseguito un arresto. Il soggetto è un disoccupato 38enne residente nella zona, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi.

L’intervento è stato innescato da una richiesta di soccorso giunta alla Centrale Operativa, che denunciava l’ennesimo alterco domestico tra l’uomo e la compagna convivente. I militari, arrivati sul luogo, hanno ricostruito una situazione caratterizzata da ripetuti episodi di aggressioni e minacce. Nel corso del tempo, tali azioni avevano provocato nella donna un profondo stato di sofferenza e paura per la sua incolumità fisica.

L’arrestato, dopo il completamento delle formalità di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

