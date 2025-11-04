Santu Lussurgiu, colpisce con il calcio della pistola in una lite: 41enne arrestato

Un grave episodio di violenza si è verificato a Santu Lussurgiu nella notte tra sabato e domenica, ed è tuttora oggetto di indagini approfondite da parte delle forze dell’ordine, le quali hanno comunque già trasmesso un primo rapporto alla Procura della Repubblica di Oristano.

Secondo le informazioni iniziali, un uomo di 41 anni, avrebbe prima minacciato e poi colpito alla testa un suo concittadino utilizzando il calcio di una pistola. L’arma sarebbe stata anche utilizzata per sparare contro la vettura della persona ferita, sebbene la precisa dinamica di questo specifico evento sia ancora in fase di accertamento.

La vittima, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale, è stata successivamente dimessa con una prognosi di diversi giorni.

Per il quarantunenne è stata disposta una misura precautelare di arresto con l’accusa di lesioni aggravate. L’uomo, tuttavia, non è attualmente detenuto in carcere.

