Influencer del ciclismo contro le strade della Sardegna: “Mai più in bici qui”

Quello che doveva essere un tranquillo viaggio in bicicletta tra i paesaggi della Sardegna si è trasformato in una polemica sui social. Tutto è nato dai video pubblicati dall’influencer Irina Krupovich, figura molto seguita nel mondo del ciclismo amatoriale, che ha raccontato la sua esperienza sulle strade dell’Isola. Tra panorami mozzafiato e incidenti sfiorati, i suoi contenuti hanno acceso un forte dibattito sulla sicurezza stradale sarda e sulla convivenza tra ciclisti e automobilisti.

Oltre 60 mila follower seguono Krupovich nelle sue avventure in sella e la Sardegna era la nuova tappa del suo tour social. “Gli automobilisti sono pazzi. Una persona del nostro gruppo è stata persino investita”, ha denunciato l’atleta.

In uno dei video diventati virali, l’influencer racconta un episodio emblematico: “Una donna era completamente sola sulla strada: prima ha iniziato a fare segnali, poi si è fermata solo per insultare il ciclista e se n’è andata con un gestaccio”. Gestaccio che Krupovich ha ricambiato. Il pubblico però si è diviso tra chi la sostiene e chi da ragione all’automobilista, visto che Krupovich con il compagno di pedalata non sembrano proprio essere ordinati nel mantenere la strada.

Durante il tour, Krupovich ha attraversato alcuni dei tratti più suggestivi dell’Isola, documentando tutto con la telecamera sul manubrio, ma le strade non sono certo le più accoglienti per le bici. “Le spiagge e il mare sono meravigliosi. La cultura della bici? Inesistente. Tornerò per il mare, ma non per pedalare” ha scritto ancora.

