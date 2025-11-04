Dinamo Sassari, via Bulleri dentro Mrsic: il croato è il nuovo coach

La Dinamo Sassari ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: è il croato Veljko Mrsic, subentrando a Massimo Bulleri, esonerato dopo cinque sconfitte consecutive in campionato.

“Mrsic è stato un grande giocatore a livello internazionale, protagonista in club di alto livello”, ha dichiarato il direttore sportivo Mauro Sartori. “Un bagaglio di esperienza che ha poi trasferito con successo nella carriera da allenatore, affermandosi in campionati difficili come quello spagnolo. È un tecnico esperto, sa trovare il giusto equilibrio tra fermezza e dialogo. Stiamo attraversando un momento delicato e crediamo che abbia le qualità per dare una scossa positiva alla squadra”.

Mrsic, 54 anni, inizia la carriera in panchina a Spalato e nel 2007 arriva in Italia, a Varese. Successivamente torna in Croazia, prima al Cibona Zagabria e poi al Cedevita, conquistando tre campionati croati e tre coppe nazionali, anche al fianco di Gianmarco Pozzecco.

Nel 2017 approda in Liga ACB al Bilbao Basket, poi guida la nazionale croata dal 2019 al 2022. Vince ancora campionato e coppa con lo Zadar e nel 2022 torna in Spagna al Rio Breogán. Nell’ultima stagione ha portato il KK Split alla finale scudetto croata, persa proprio contro lo Zadar. La Dinamo punta ora sulla sua esperienza internazionale per invertire il trend negativo e rilanciare le ambizioni stagionali.

