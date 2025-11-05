Cagliari, sequestri per oltre 2 milioni di euro: ecco tutti beni confiscati | Video

Un’azione mirata al contrasto dell’accumulo di ricchezze illecite da parte di organizzazioni criminali è stata condotta stamattina dalla Polizia di Stato.

Il Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, insieme alla Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari, ha eseguito due decreti di sequestro finalizzati alla confisca. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Cagliari, a seguito di una proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Cagliari, in applicazione della normativa antimafia.

L’accertamento patrimoniale ha riguardato due individui sospettati di essere figure di spicco in un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, attiva nelle province di Cagliari e Nuoro. I soggetti erano stati coinvolti nell’operazione di polizia “Primavera fredda” condotta dalla Squadra Mobile di Cagliari nel 2023.

Le minuziose indagini finanziarie hanno consentito di svelare un complesso schema di intestazioni fittizie e trasferimenti patrimoniali sospetti. Ciò ha portato all’individuazione di un ingente patrimonio che si presume sia stato ottenuto illegalmente grazie ai proventi del traffico di stupefacenti.

Il sequestro, attuato in diverse province sarde, ha coinvolto 11 proprietà immobiliari, tra terreni e fabbricati, situati nelle province di Nuoro e Sassari. Sono stati inoltre sequestrati un’impresa individuale, le quote e il complesso aziendale di tre società attive nei settori agro-pastorale e immobiliare, cinque veicoli e diversi conti finanziari. Il valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo supera i 2 milioni di euro.

