Como-Cagliari, arbitra Pezzuto: nell’ultimo incrocio arrivò una vittoria

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l’11a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match tra Como e Cagliari, in programma per sabato 8 novembre alle ore 15:00, sarà il sig. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Cavallina, IV uomo Perri, al Var Aureliano e Assistente Var Fourneau.

L’ultimo incrocio tra Pezzuto e il Cagliari risale al primo turno della Coppa Italia 2024/2025, quando alla Unipol Domus i rossoblù di Davide Nicola vinsero per 3-1 contro la Carrarese (gol di Piccoli, Pavoletti e Prati). Negli altri precedenti con il direttore di gara bilancio in perfetta parità con un pareggio (0-0 contro il Parma) e una sconfitta (1-2 contro la Roma).

