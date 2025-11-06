Collisione violenta nel territorio di Oschiri, coinvolte 3 automobili

I passeggeri e i conducenti coinvolti e feriti nell'impatto sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118

Un incidente multiplo si è verificato in tarda serata sulla strada Sassari-Olbia, all’altezza del territorio comunale di Oschiri.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto tre automobili sul tratto che procede in direzione Olbia.

I passeggeri e i conducenti coinvolti nell’impatto sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e condurre i rilievi del caso.

