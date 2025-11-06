Cagliari, momento no: Giulini a bordocampo per seguire l’allenamento

A due giorni dalla delicata trasferta di Como, il Cagliari ha svolto un allenamento pomeridiano al Crai Sport Center, con la presenza del presidente Tommaso Giulini a bordocampo. Un segnale chiaro di vicinanza e sostegno in un momento complicato per la squadra, chiamata a reagire dopo le ultime deludenti prestazioni in campionato.

Sotto la guida di mister Fabio Pisacane e del suo staff, i rossoblù hanno iniziato la seduta con esercitazioni tecniche, torelli e percorsi di coordinazione, per poi concentrarsi sugli aspetti tattici e sugli schemi in vista del match del “Sinigaglia”. La sessione si è conclusa con una partitella su campo ridotto, utile a testare intensità e compattezza del gruppo. Proseguono invece i programmi personalizzati di recupero per Ciocci, Deiola, Liteta, Rog e Pintus, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Il Cagliari arriva alla sfida con il Como in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive e appena due punti conquistati nelle ultime sei gare, una striscia negativa che ha ridotto il margine sulla zona retrocessione a soli tre punti. La trasferta lombarda rappresenta quindi un crocevia importante per il morale e la classifica dei rossoblù.

