Cagliari, grande gioia per Caprile: è arrivata la prima convocazione in Nazionale

Il portiere del Cagliari è stato chiamato in Nazionale dal Ct Gennaro Gattuso per le gare di qualificazione al Mondiale 2026 contro Moldova e Norvegia

Grande gioia in casa Cagliari, in modo particolare per l’estremo difensore rossoblù Elia Caprile. Per le gare di qualificazione al Mondiale 2026, contro Moldova e Norvegia, il Ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha inserito Caprile nell’elenco dei convocati.

Un giocatore del Cagliari torna in nazionale maggiore, ancora una volta un portiere, dopo le diverse convocazioni ricevute in passato da Alessio Cragno (ultimo rossoblù in azzurro).

Le prestazioni di Elia Caprile in queste prime 10 giornata di campionato non sono passate inosservate tanto da meritarsi, a pieno titolo, la prima chiamata a Coverciano per vestire la maglia azzurra.

“Il ragazzo merita la possibilità, farlo nel Cagliari fa notizia. Merita la chance ed il premio. Si sta caricando il gruppo sulle spalle, deve lavorare come sta facendo. In questo momento deve continuare a fare così, sono convinto che la convocazione non gli cambierà nulla, è uno che crua molto i dettagli”, ha così commentato il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, in conferenza stampa.

